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Большинство россиян довольны своей жизнью

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Большинство россиян довольны своей жизнью

Большинство россиян довольны жизнью и положительно оценивают ситуацию в РФ, однако не ожидают значительного улучшения положения в будущем. Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Индекс удовлетворенности жизнью в октябре 2018 году равен 63 п. — против 60 п. в 2017 году, при этом текущее значение значительно выше, чем в 2016 году (46 п.). О том, что жизнь их в целом устраивает, сегодня говорят 58% россиян, об обратном — 16%, еще 21% частично согласны и с первыми, и со вторыми», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, российские социологи зафиксировали снижение уровня социального оптимизма: только четверть (25%, 33% в 2017 году) опрошенных считают, что через год их семья будет жить лучше, чем сейчас, столько же ожидают ухудшения положения (13% в прошлом году). Еще 40% опрошенных не ожидают каких-либо значительных изменений. В целом индекс социального оптимизма составил 40 п., что уступает значениям 2017 и 2016 годов (63 п. и 51 п. соответственно).

Индекс оценок экономической ситуации в стране также понизился по сравнению с показателем прошлого года (43 п. по сравнению с 59 п. в 2017 году). Так, положительно экономическую ситуацию оценили 70% респондентов (из которых 13% считают положение дел в экономике хорошим или очень хорошим), негативную оценку высказали 27% опрошенных (19% в 2017 году, 30% в 2016 году). Кроме того, некоторое снижение показал и индекс оценок политической обстановки (56 п. по сравнению с 71 п. в прошлом году): каждый пятый (21%, 30% в 2017 году, 25% в 2016) оценивает политическую обстановку в России как хорошую, 53% как среднюю, 18% (12% и 20% в прошлом и позапрошлом году соответственно) как плохую.

Индекс оценок общего вектора развития страны в октябре составил 57 п. (74 п. в 2017 году, 59 п. в 2016 году). Почти треть (30%, 46% в 2017 году) опрошенных одобряют общий курс развития страны, частично согласны с ним 47% (39% в 2017 году), не согласны 20% (11% в 2017 году) респондентов.

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Индексы рассчитываются как разница положительных и средних оценок и отрицательных оценок. Значения индексов могут колебаться в диапазоне от −100 до 100 пунктов. Чем выше значения индекса, тем более оптимистично настроены респонденты.

Россия, опрос
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