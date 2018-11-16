Прямое урегулирование по ОСАГО терпит крах

За два года пилотный проект прямого урегулирования по ОСАГО так и не стал массовым: страховые компании не только не спешат присоединиться к нему, но и начали покидать проект. За последний месяц о выходе из него заявил лидер по объему премий среди участников проекта СК «Оранта» и СК «Провидна» (6-е место). В «Провидной» объяснили свой шаг «решением акционера».

«Мне кажется, что основной причиной выхода этих двух компаний из системы прямого урегулирования является то, что в экономически сложное время для массового страхования они вынужденно выбирают стратегию минимизации и жесткого контроля расходов, включая страховые выплаты. В условиях системы прямого урегулирования убытков страховщик не может контролировать систему урегулирования убытков компаниями пострадавших», — говорит начальник департамента информационного обеспечения, анализа и методологии страхования Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) Елена Машаро.

«Философия» урегулирования убытков у компаний разная. «И эта разница становится все более и более ощутимой. По отзывам одной из компаний, заявивших о выходе из системы прямого урегулирования, для их страхователей ценность участия компании в этой системе, к сожалению, является далеко не приоритетной. И это также повлияло на решение менеджмента», — сказала Елена Машаро.

В СК «Провидна» рассказали, что за время участия в проекте их компания урегулировала вместо других страховщиков 1454 убытка на 24,56 млн грн, а другие страховщики урегулировали за СК «Провидна» 2257 убытков на 34,78 млн грн. Средний срок выплат по обычной схеме составляет 87 дней с момента подачи заявления, а по системе прямого урегулирования — 51 день.

В МТСБУ пояснили, что процесс выхода из системы не будет одномоментным. «В течение шести месяцев после этих заявлений всеми страховщиками — участниками системы прямого урегулирования и самими компаниями должно быть закончено урегулирование убытков по заявлениям потерпевших, принятым до решения о выходе из системы», — сказала Елена Машаро. Впрочем, новые заявления от потерпевших по обязательствам «Оранты» не принимаются уже с 27 октября, а по обязательствам «Провидной» — с 17 ноября.

Пилотный проект прямого урегулирования по ОСАГО был запущен 1 декабря 2016 года. Его участниками являются 18 страховых компаний из 51 члена МТСБУ: «АХА Страхование», «Арсенал Страхование», «PZU Украина», «ВУСО», «Аска», «Оранта», «ПРОСТО-Страхование», «Уника», «Провидна», «ИНГО Украина», «Универсальная», «Международная СК», «Кредо», «Краина», «Аско-Донбасс Северный», «Колоннейд Украина» (бывшая «QBE Украина»), «Брокбизнес», «Европейский страховой альянс». На момент старта доля этих страховщиков по объему привлеченных премий превышала 50%. По итогам девяти месяцев 2018-го она сократилась до 45,7%. Суммарная доля «Оранта» и «Провидна» составляет 13,8%.

Прямое урегулирование подразумевает, что пострадавший в ДТП обращается за возмещением не в страховую компанию виновника аварии, а в компанию, где он купил полис ОСАГО. Такой подход должен был побудить водителей к ответственному выбору: покупать более дорогую страховку ОСАГО у той компании, которая быстро и в полном объеме выплатит ему ущерб от третьих лиц, а не дешевую страховку на обочине дороги у малоизвестной компании, которая потом месяцами будет затягивать выплаты. Пилотный проект по системе прямого урегулирования, естественно, покрывал не все страховые случаи. ДТП должно произойти при участии не более чем двух транспортных средств, оба из которых должны быть застрахованы участниками пилотного проекта. Причем ущерб должен быть нанесен лишь автомобилям, а не жизни и здоровью участников ДТП. При этом один из водителей должен быть полностью ответственен за ДТП, а его участники не должны были находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В МТСБУ подсчитали, что за два года в рамках проекта его участниками урегулировано около 16% от общего количества страховых случаев, урегулированных этими же страховщиками. «В течение 2018 года эта доля приближается к 20%», — говорит Елена Машаро. Средние суммы убытков в рамках системы прямого урегулирования и вне ее для страховщиков — участников системы практически не отличаются. «Различие менее 1%», — говорит эксперт.

Логичным завершением пилотного проекта должно было стать не просто присоединение к нему новых игроков, а распространение системы прямого урегулирования на всех участников рынка «автогражданки». Идея сделать прямое урегулирование обязательным для всех членов МТСБУ неоднократно обсуждалась общим собранием членов МТСБУ. Однако решение так и не было принято. «Бельгийская модель прямого урегулирования, которая применяется в Украине, не соответствует ситуации на нашем рынке. Нужно прекратить практику взаиморасчета по средней сумме возмещений и перейти на прямой клиринг — взаиморасчеты по фактической сумме выплаты. Такая схема используется, например, в Казахстане. Нынешняя система несправедлива, мы же предлагаем справедливое решение», — говорит генеральный директор ассоциации «Страховой бизнес» Вячеслав Черняховский.

«Несправедливость» действующей системы заключается в том, расчеты между участниками проводятся по средней сумме выплаты. В результате компании, работающие в регионах, оказываются в «плюсе», по сравнению с теми, кто представлен в городах-миллионниках. Дело в том, что в регионах средняя сумма возмещения меньше, и в рамках прямого урегулирования страховщик получает от компании, продавшей страховку виновнику ДТП, большую сумму. В крупных городах средние суммы возмещения выше, поэтому после взаиморасчетов такие СК остаются в «минусе».

Чтобы минимизировать возможность «заработка из воздуха» в МТСБУ ввели сначала три диапазона, в рамках которых рассчитывается средняя сумма убытка, а теперь планируется увеличить их количество до шести. «В результате у некоторых компаний может закончится „бизнес“ на прямом урегулировании», — поясняет собеседник на страховом рынке. По данным издания, еще три компании изучают возможность выхода из системы прямого урегулирования.

Один из топ-менеджеров сказал, что нежелание участвовать в системе прямого урегулирования вызвано слабым финансовым состоянием ряда компаний. «Средний срок выплаты возмещения по системе прямого урегулирования — 50 дней, по классической — порядка 120 дней. То есть компания могла бы вполне легально пользоваться оборотными средствами еще 70 дней, а она должна выплатить их в рамках взаимозачета между участниками проекта», — поясняет собеседник.

Еще одна причина — желание компаний сэкономить. «Некоторые страховщики предлагают потерпевшим выплатить сегодня 50% от суммы возмещения или ждать выплату полной суммы в течение неопределенного времени. В системе прямого урегулирования такой „фокус“ не пройдет, поэтому платить нужно всю сумму и сразу», — говорит собеседник на страховом рынке.

Нет повода для волнений

Опрошенные активные участники сегмента ОСАГО выходить из системы не хотят. «Мы удовлетворены работой системы. Особых проблем она не представляет, но при этом позволяет повысить лояльность своих клиентов за счет сервисной составляющей. По системе прямого урегулирования с декабря 2016 года нами было урегулировано порядка 20% всех убытков. Ежегодная динамика демонстрирует рост. Средняя сумма выплат по системе прямого урегулирования сейчас сравнялась с классической системой, хотя в начале старта проекта средний убыток превышал классический средний», — говорит начальник департаменту урегулирования убытков СК «ИНГО Украина» Олег Коваленко-Кужольный.

Существенные отличия наблюдаются в скорости выплат. «Если в классической системе средний срок урегулирования составляет 78 дней, то по системе прямого урегулирования мы выплачиваем в среднем за 44 дня. Проблем с расчетами нет — все администрируется МТСБУ в рамках расчетных сессий», — говорит Олег Коваленко-Кужольный.

«Для этого изначально были выстроены правильные механизмы: с момента присоединения к этому соглашению каждая компания-участник платит регулярный авансовый взнос в общий фонд — на специальный счет. В конце каждого месяца мы проводим расчетную сессию, а после этого все расчеты между участниками осуществляет МТСБУ в формате зачисления взаимных требований. Все очень удобно и максимально упрощено для участников», — поясняет председатель правления СК «Арсенал Страхование» Сергей Авдеев.

Более того, механизм прямого урегулирования позволяет страховщикам оптимизировать работу с регрессами. «Например, мы можем отказаться от права регресса по ряду договоров КАСКО, когда наш клиент является пострадавшей стороной в ДТП, а виновник имеет полис с опцией прямого урегулирования. Это экономия времени, человеческих ресурсов и существенное упрощение ряда бизнес-процессов. Эти выгоды от проекта ощутимы для всех компаний, которые наряду с ОСАГО активно развивают страхование КАСКО», — считает Сергей Авдеев.

Участники проекта признают, что толчком к его развитию станет обязательность для всех игроков сегмента ОСАГО. «Надо действовать в рамках правового и законодательного поля. Необходима дальнейшая трансформация системы от добровольного пула к обязательному участию всех игроков на страховом рынке ОСАГО», — считает Олег Коваленко-Кужольный. Вопрос только в том, какая именно модель станет обязательной и не будет ли она создавать конфликты на рынке. «Я вижу только один вариант для дальнейшего развития — это принятие нового закона об ОСАГО, в котором будет предусмотрено обязательное применение принципа прямого урегулирования всеми участниками. Закон с такой нормой не был проголосован в сентябре, но сейчас готовится новый документ, и мы надеемся, что он будет принят Верховной Радой», — говорит Сергей Авдеев.

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