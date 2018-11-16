Volkswagen планирует потратить €44 млрд на разработку электромобилей

Немецкий автоконцерн Volkswagen в течение пяти лет потратит €44 млрд (около $50 млрд) на разработку беспилотных автомобилей и электромобилей. Как сообщило агентство Bloomberg в пятницу, к 2025 году Volkswagen намерен выпустить более 50 моделей электрокаров.
На инвестиционный план автоконцерна во многом повлияла востребованность автомобилей Tesla. По данным агентства, в 2019 году компания выпустит модели электромобилей Porsche и Audi, а к 2020 году Volkswagen планирует запустить продажу бюджетных электрокаров под брендом VW I.D.
Ранее агентство «Синьху» а сообщило, что Volkswagen Group China в следующем году намерена инвестировать в китайский рынок свыше $4,5 млрд. Средства будут направлены на расширение производства электромобилей, создание сетей быстрой подзарядки и другие технологические разработки.
Напомним, что в мае этого года американская корпорация Apple заключила с Volkswagen соглашение о создании беспилотного автомобиля для своих сотрудников. Как сообщила газета The New York Times, автоконцерн может переоборудовать минивэн T6 Transporter производства Volkswagen в самоуправляемый шаттл, которым пользовались бы сотрудники Apple.
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