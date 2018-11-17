Гражданина РФ не пустили в Украину из-за георгиевской ленты

На пункте пропуска в аэропорту «Жуляны» пограничники не пропустили через границу гражданина РФ, у которого на чемодане располагалась георгиевская лента, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.
«Вчера на пункте пропуска „Жуляны“ во время осуществления пограничного контроля авиарейса из Беларуси, пограничным нарядом обнаружен чемодан, на ручке которого содержалась антиукраинская символика, а именно — георгиевская лента», — говорится в сообщении.
Отмечается, что впоследствии правоохранители также установили владельца чемодана.
«Им оказался гражданин Российской Федерации, который прибыл в Украину с частным визитом, имел обратный билет и достаточное денежное обеспечение», — отметили в пресс-службе.
Как отмечается, в связи с запретом символики, с которой прибыл гражданин РФ, в Украине лицу отказали в пересечении государственной границы и запрещен въезд в страну сроком на три года.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016