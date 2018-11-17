Гражданина РФ не пустили в Украину из-за георгиевской ленты

На пункте пропуска в аэропорту «Жуляны» пограничники не пропустили через границу гражданина РФ, у которого на чемодане располагалась георгиевская лента, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Вчера на пункте пропуска „Жуляны“ во время осуществления пограничного контроля авиарейса из Беларуси, пограничным нарядом обнаружен чемодан, на ручке которого содержалась антиукраинская символика, а именно — георгиевская лента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что впоследствии правоохранители также установили владельца чемодана.

«Им оказался гражданин Российской Федерации, который прибыл в Украину с частным визитом, имел обратный билет и достаточное денежное обеспечение», — отметили в пресс-службе.

Как отмечается, в связи с запретом символики, с которой прибыл гражданин РФ, в Украине лицу отказали в пересечении государственной границы и запрещен въезд в страну сроком на три года.