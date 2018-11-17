Селфи спасло американца от тюрьмы

Житель Техаса Кристофер Прекопия смог доказать невиновность в инкриминируемом ему преступлении благодаря селфи, сообщает KVUE.
Молодого человека обвинили в покушении на его бывшую девушку. Она обратилась в полицию с заявлением о том, что Кристофер вломился к ней в дом, избил и вырезал канцелярским ножом крест на ее груди.
Несмотря на то, что все обвинение строилось исключительно на словах пострадавшей, а Прекопия настаивал на том, что был в вечер нападения с семьей, его арестовали. Сторона обвинения потребовала для него 99 лет лишения свободы. Позже родственникам удалось добиться, чтобы суд выпустил его под залог в 150 тысяч долларов.
Доказать невиновность мужчины удалось его матери. Она вспомнила, что в тот день, когда на девушку напали, они вместе ужинали в отеле, который находится в 65 километрах от места преступления. Тогда же они фотографировались и выкладывали фото в социальные сети, в частности Кристофер опубликовал в Facebook селфи с геолокацией. Этот снимок убедил полицию, что в предполагаемый момент нападения он находился совсем в другом месте.
Позже выяснилось, что обиженная девушка выдумала всю историю, чтобы отомстить бывшему парню. Как отмечает KVUE, в этом деле остается много непонятных моментов. Так, например, остается неясным, действительно ли на девушку напали или она сама нанесла себе порезы. Также непонятно, почему полицию не убедили свидетели, которые видели Прекопию в том самом ресторане.
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