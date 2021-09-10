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Минюст США подал в суд на Техас из-за закона о запрете абортов

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Минюст США подал в суд на Техас из-за закона о запрете абортов

Министерство юстиции США подало иск против штата Техас, в котором 1 сентября вступил в силу закон, запрещающий проведение абортов после шести недель беременности, то есть после появления первого сердцебиения у плода. В своем иске, поданном в окружной суд Остина (штат Техас), министерство заявляет, что принятый в Техасе закон противоречит конституции США. Текст иска публикует CNN.

Поскольку большинство женщин делает аборты на более позднем сроке, чем шесть недель, а некоторые до этого срока даже не подозревают о своей беременности, новый закон фактически полностью запрещает аборты. Кроме того, он не делает исключений для тех случаев, когда беременность наступила в результате изнасилования или инцеста. Как отмечает CNN, закон не предусматривает уголовного наказания за проведение аборта на сроке после шести недель, однако он возлагает на граждан задачу добиваться соблюдения закона путем подачи в частном порядке исков против таких клиник или людей, которые окажут содействие женщине в проведении аборта после шести недель беременности. После вступления закона в силу клиники в Техасе перестали предлагать услуги прерывания беременности после шести недель или вообще прекратили работу.

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Сообщая о подаче иска на пресс-конференции в Вашингтоне (округ Колумбия), генеральный прокурор Меррик Гарленд заявил, что «беспрецедентный» замысел этого закона призван «лишить женщин возможности использовать их конституционное право». "Подобной схемы, цель которой аннулировать конституцию США, должны опасаться все американцы, какую бы партию они ни поддерживали«,— заметил прокурор. Минюст добивается декларативного постановления, объявляющего запрет на аборты в Техасе недействительным, а также «предварительного и бессрочного судебного запрета в отношении штата Техас» и всех лиц, которые будут обеспечивать исполнение запрета на аборты.

США, аборты, Техас
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