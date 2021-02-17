Samsung обязали остановить работу двух фабрик по производству микросхем в США

По данным ресурса Austin-American Statesman, компанию Samsung обязали полностью остановить работу двух фабрик в Остине из-за нехватки электроэнергии в штате Техас. Со столь беспрецедентным требованием также столкнулись фабрики компаний NXP Semiconductors и Infineon Semiconductors и многие другие производители.

В американских штатах Техас, Орегон и Вирджиния из-за нехарактерно низкой для этих территорий температуры воздуха произошло отключение от электроснабжения более чем 1,8 миллиона потребителей. Объясняется, что около половины ветряных энергетических установок в Техасе не функционировало из-за обледенения на фоне рекордного потребления электроэнергии в зимний период. Местные энергосети не справляются с нагрузкой. По данным американских источников, к вечеру понедельника без электричества сидели чуть менее 4,4 миллиона семей. В Хьюстоне температура на днях упала до —9 градусов, жители жаловались, что в трубах замерзает вода. Государственная коммунальная компания Austin Energy, обеспечивающая электроэнергией город Остин, штат Техас, и прилегающие районы, обязала всех промышленников и производителей полупроводниковой продукции приостановить или полностью прекратить работу своих заводов.

Подобные незапланированные отключения производственных линий могут приводить к долговременным последствиям. Например, тридцатиминутное отключение электричества на одной из фабрик компании Samsung в 2018 году обернулось тем, что мировой рынок по итогу года не досчитался 3% поставок чипов флеш-памяти NAND. По данным источников, Samsung уже испытывала проблемы с электроснабжением на своей фабрике в южнокорейском городе Хвасон в начале этого года. На восстановление питания и возобновление работы производственных линий компании потребовалось несколько дней.

Как указывает Austin-American Statesman, из-за отключения света на фабриках в Остине некоторые производившиеся там продукты оказались негодными, вследствие чего убытки компании могут оцениваться в миллионы долларов. Отмечается, что для выпуска некоторых типов микросхем требуется многоступенчатое производство, которое может занимать до месяца или даже больше. На данный момент неизвестно, получала ли компания уведомления о предстоящем отключении света заранее, чтобы иметь возможность минимизировать возможные потери и одновременно подготовиться к возобновлению нормальной работы фабрик после восстановления подачи электричества.

В прошлом даже краткосрочные перебои с производством чипов приводили к росту цен и дефициту микросхем. На мировом рынке и сейчас наблюдается нехватка чипов. Остановка фабрик Samsung, вероятно, только усугубит данную проблему. Обычно фабрики по производству микросхем оборудуются запасными генераторами, которые компенсируют нехватку электроэнергии при незапланированных отключениях. Однако подобные системы не предназначены для длительной работы.

Samsung построила первую фабрику по производству микросхем в Остине в 1996 году. В 2007 году там же была возведена вторая фабрика, которую в 2017 году компания модернизировала и расширила. В открытых данных о компании не указывается, какие именно продукты к настоящему моменту производились на этих фабриках, однако исторически на этих заводах Samsung производила модули памяти DRAM, флеш-память NAND, а также мобильные процессоры.

Примечательно, что в настоящий момент компания находится на этапе рассмотрения вопроса о начале строительства новой фабрики по производству микросхем в США стоимостью $17 млрд. В качестве вероятных мест строительства значатся Техас, Аризона и штат Нью-Йорк. На выбор места в первую очередь будет влиять доступ к надёжной инфраструктуре энергосетей и водоснабжения.