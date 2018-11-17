Украина должна включить переселенцев в избирательный процесс, - Хармс

Верховная рада Украины должна полностью включить в избирательный процесс внутренне перемещенных лиц и трудовых мигрантов. Об этом на брифинге заявила депутат Европарламента Ребекка Хармс, передает корреспондент РБК-Украина.
Хармс отметила, что парламент должен полностью включить в избирательный процесс внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть оккупированные территории, а также трудовых мигрантов.
«После встречи с ЦИК мы бы хотели порекомендовать парламенту принять законы, которые включат внутренне перемещенных лиц и трудовых мигрантов в избирательный процесс. Это нужно, чтобы предоставить возможность всем украинцам проголосовать. Также мы рекомендуем применять гендерную квоту на парламентских выборах», — заявила Хармс.
Напомним, ранее сообщалось, что переселенцы смогут голосовать на парламентских и президентских выборах без справки о необходимости изменения места жительства.
В то же время Верховный суд Украины запретил переселенцам голосовать на местных выборах. Согласно его решению, регистрация переселенца является временной и не является основанием для участия в голосовании на местных выборах.
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