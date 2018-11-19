Украина и США ведут переговоры о новых поставках оружия

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев ведет дискуссии с США относительно новых единиц оборонного оборудования. При этом министр отказался давать какие-либо уточнения. Об этом он сказал интервью «Defence News».

Климкин подчеркнул большое влияние современного западного вооружения на поле боя в Украине.

«Эти дискуссии продолжаются постоянно, поскольку „Javelin“ были важными психологически. Мы заметили, что россияне отвели свои танки вглубь оккупированных территорий, опасаясь, психологически и физически, что такое противотанковое оружие может быть использовано в случае российской провокации», — рассказал дипломат.

Кроме этого, министр убежден, что Украине необходимо развивать собственные военно-морские возможности.

«Мы очень решительны в защите своих интересов в Азовском море и не можем позволить россиянам взять под контроль весь Азов», — заявил Клмкин.

По его словам, современная Украина «подготовлена к реагированию на эффективные провокации».