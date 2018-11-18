Украина выступает против избрания главой Интерпола россиянина

Украина выступила против кандидатуры генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука на пост руководителя Интерпола, сообщается на сайте МВД.
Кроме того, главы ведомства Арсен Аваков обвинил Россию в злоупотреблении полномочиями Интерпола. При этом он отметил, что Украина проводит широкие консультации по вопросу выборов нового главы организации.
Напомним, предыдущий глава Интерпола заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй сложил с себя полномочия после того, как китайские правоохранители заподозрили его в получении взяток и нарушении закона. Секретариат организации получил письмо от Хунвэя с прошением о снятии полномочий спустя неделю после того, как СМИ сообщили о его пропаже. Об исчезновении бывшего главы Интерпола заявила супруга.
Ранее Times сообщал, что Прокопчук c большой долей вероятности займет пост главы организации в 2019 году. С 2006 по 2011 годы он был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, после чего возглавил его. В 2016 году стал вице-президентом Интерпола. Основным соперником россиянина СМИ называют кандидата от Южной Кореи Ким Чон Ян.
Выборы нового руководителя Интерпола пройдут 21 ноября.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016