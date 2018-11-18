Украина выступает против избрания главой Интерпола россиянина

Украина выступила против кандидатуры генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука на пост руководителя Интерпола, сообщается на сайте МВД.

Кроме того, главы ведомства Арсен Аваков обвинил Россию в злоупотреблении полномочиями Интерпола. При этом он отметил, что Украина проводит широкие консультации по вопросу выборов нового главы организации.

Напомним, предыдущий глава Интерпола заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй сложил с себя полномочия после того, как китайские правоохранители заподозрили его в получении взяток и нарушении закона. Секретариат организации получил письмо от Хунвэя с прошением о снятии полномочий спустя неделю после того, как СМИ сообщили о его пропаже. Об исчезновении бывшего главы Интерпола заявила супруга.

Ранее Times сообщал, что Прокопчук c большой долей вероятности займет пост главы организации в 2019 году. С 2006 по 2011 годы он был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, после чего возглавил его. В 2016 году стал вице-президентом Интерпола. Основным соперником россиянина СМИ называют кандидата от Южной Кореи Ким Чон Ян.

Выборы нового руководителя Интерпола пройдут 21 ноября.