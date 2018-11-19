Китай и Индонезия подписали соглашение о валютном свопе почти на $30 млрд

Центробанки Китая и Индонезии подписали соглашение о свопе в национальных валютах.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении Народного банка Китая.

Объем своп-линии составит 200 млрд юаней, или 440 трлн индонезийских рупий (около $28,8 млрд). Соглашение будет действовать три года и может быть продлено при согласии обеих сторон.

«Оно подписано с целью содействия торговле и инвестициям двух стран, а также поддержания стабильности финансового рынка», — указывается в документе.