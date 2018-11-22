Apple пришлось возобновить производство iPhone X

Американская корпорация Apple возобновила приостановленное ранее производство смартфонов iPhone X в свете более низкого, чем ожидалось, спроса на новые модели. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.
Как отметили источники издания, это решение связано с тем, что выпущенные в сентябре текущего года смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max не столь успешны на рынке, как рассчитывали в Apple. В публикации отмечается, что в прошлом компания прибегала к практике возобновления выпуска устаревших моделей в странах, где имелся спрос на них. Преимуществом этого является, в частности, то, что сборка таких устройств зачастую обходится дешевле за счет низкой цены на оборудование и комплектующие.
По словам источников, еще одной причиной указанного шага является наличие контракта между Apple и южнокорейской компанией Samsung Electronics. Последняя является главным поставщиком дисплеев OLED для Apple, применяемых в том числе и в iPhone X. Как отмечает издание, Apple должна приобрести у Samsung определенное количество дисплеев.
В публикации также сообщается, что в Японии, являющейся одним из ключевых рынков сбыта смартфонов, Apple для стимуляции спроса приходится договариваться с местными операторами «о предоставлении субсидий» с целью снижения стоимости другого нового смартфона — iPhone XR. Он, как и iPhone XS и iPhone XS Max, был выпущен в сентябре этого года. Издание отмечает, что цена на iPhone XR в Японии составляет около $750, однако операторы продают эти устройства в комплекте с подпиской, в связи с чем стоимость может меняться.
Продажи iPhone X начались в ноябре 2017 года, о прекращении их производства было объявлено в сентябре текущего года в свете выпуска более новых моделей. Ранее в ноябре WSJ сообщила со ссылкой на источники, что Apple сократила заказы на производство iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.
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