Рада увеличила штрафы за вождение в пьяном виде

Верховная Рада ужесточила ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. За законопроект 7279-д, которым вносились изменения, 22 ноября проголосовали 239 народных депутатов.

В частности, статья 286-1 проекта закона об управлении транспортом в состоянии опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции за рулем, предусматривает наказание в виде штрафа от 17 тысяч гривен (1000 необлагаемых минимумов доходов граждан) до 34 тысяч гривен (2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан) с лишением прав на срок до 3 лет.

Также в окончательной редакции законопроекта говорится, что те же действия, совершенные повторно, — наказываются штрафом в 51 тысячу гривен (3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан) с лишением права управления на срок от 2 до 3 лет.

Кроме того этим законопроектом вводится определение «уголовного проступка», соответственно, устанавливается уголовная ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее нетрезвое вождение каралось штрафом в 10200 гривен и лишением прав на 1 год. Те же действия совершенные повторно в период 5 лет наказывались штрафом в 40200 гривен и лишением прав на 10 лет.