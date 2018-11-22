Завтра суд Лондона вынесет решение по иску ПриватБанка против Коломойского

Высокий суд Лондона в пятницу вынесет очередное решение по иску государственного ПриватБанка (Киев) в отношении его бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также связанных с ними компаний, сообщается в повестке суда. Заседание назначено на 10:30 по лондонскому времени (12:30 по Киеву — Ред.).
В то же время народный депутат Сергей Лещенко (фракция «Блок Петра Порошенко») сообщил в своем микроблоге в Telegram, что Высокий суд Лондона принял решение о неподсудности его юрисдикции соответствующего иска.
«Игорь Коломойский может праздновать. Высокий суд в Лондоне принял решение, что дело ПриватБанка ему не подсудно, сообщают заслуживающие доверия источники», — написал он.
По данным депутата, отказ Высокого суда рассматривать указанный иск означает, что будут сняты аресты с активов Коломойского и Боголюбова, а также ранее введенное ограничение на расходы в сумме не более 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Кроме того, Лещенко предполагает весьма вероятным, что дело по иску национализированного ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова в Лондонском суде будет закрыто.
«Коломойский и Боголюбов строили свою стратегию на том, что не проживали в Лондоне. И если в отношении Коломойского, который до последнего времени жил в Женеве, а теперь перебрался в Израиль, это правда, то Боголюбов долгие годы был резидентом Великобритании. Однако, чтобы уйти из-под британской юрисдикции по искам национализированного Украиной ПриватБанка и бывшего партнера Вадима Шульмана, Боголюбов переехал из Великобритании в Швейцарию и развелся с супругой», — написал Лещенко.
Как сообщалось, привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита ПриватБанка заявила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.
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