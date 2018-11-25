Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Великобритания, Испания и Европейский Союз смогли достичь договоренности относительно Гибралтара после Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Юнкера в Twitter.
По словам Юнкера, именно достижения соглашения относительно Гибралтара позволило принять соглашение о выходе Британии из Евросоюза (Brexit).
«У нас были сложные проблемы с испанскими друзьями. И мы наконец согласовали договоренности, касающиеся Гибралтара», — заявил он.
Договоренность между Великобританией и Испанией относительно Гибралтара достигнута, — Юнкер
Президент Еврокомиссии отметил, что вопрос Гибралтара был чрезвычайно важным для Испании.
«Не надо недооценивать важность этого вопроса для испанского королевства. Я много раз общался на эту тему и с премьер-министром, и с его величеством королем. И я бы хотел подчеркнуть сегодня, что соглашение, которого мы достигли, является хорошим для Испании», — заявил Юнкер.
Напомним, что в воскресенье, 25 ноября, на саммите в Брюсселе страны Европейского Союза одобрили соглашение о выходе Британии из Евросоюза (Brexit).
Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Британия не изменит свою позиции относительно Гибралтара и в дальнейшем будет продолжать его поддерживать и отстаивать интересы.
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