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Карлоса Гона уволили еще с одного поста

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Карлоса Гона уволили еще с одного поста

Японский автоконцерн Mitsubishi в понедельник принял решение об увольнении Карлоса Гона с поста председателя совета директоров. Об этом объявил генеральный директор компании Осаму Масуко.

«Это было тяжелым решением. Но если бы Карлос Гон остался на посту, это бы повредило репутации компании», — заявил он по итогам заседания руководства концерна. Масуко подчеркнул, что Карлос Гон «утратил доверие и не смог бы продолжать выполнять свои обязанности». Он также рассказал, что Nissan, Mitsubishi и Renault в ближайшее время проведут совместные переговоры по сложившейся ситуации.

Ранее на прошлой неделе Карлос Гон был уволен с поста председателя совета директоров компании Nissan. Гон и еще один член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы 19 ноября следователями токийской прокуратуры по подозрению в нарушении японского финансового законодательства.

По данным следствия, Гон должен был получить около 8 млрд иен ($70,8 млн) от Nissan после ухода из нее в качестве дополнительного выходного пособия и выплат по контрактам за услуги по консультированию. Именно такая сумма и составляет разницу между официальным доходом Гона на посту главы совета директоров корпорации за период с 2010 по 2017 годы, указанным в декларации, и реальным, который, как считает следствие, он скрывал. Согласно японскому законодательству, в документах о доходах необходимо указывать и размер выходного пособия, даже если оно будет выплачено после ухода из компании. В случае с Гоном эта сумма ежегодно увеличивалась примерно на 1 млрд иен ($8,8 млн).

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Как сообщали ранее местные СМИ, Карло Гон и Грег Келли на допросах отвергают инкриминируемые им обвинения.

Карлос Гон
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