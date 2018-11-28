Кабмин создал в Украине еще одно министерство

Кабинет министров Украины создал Министерство по делам ветеранов. Как передает «Интерфакс-Украина», соответствующее решение было принято на заседании правительства.
Проект решения на заседании представила министр по вопросам ветеранов Ирина Фриз.
Главой комиссии по ликвидации Государственной службы по делам ветеранов войны и АТО назначен первый заместитель главы службы Игорь Мальцев.
Кроме того, Кабмин поручил Министерству по делам ветеранов, совместно с Министерством социальной политики и Министерством здравоохранения, в кратчайшие сроки разработать положение о новосозданном ведомстве, а также все другие необходимые для начала работы документы.
Министерству финансов поручено разработать проекты изменений в государственные бюджеты на 2018 и 2019 года, в которых предусмотреть финансирование Министерства по делам ветеранов.
Как сообщалось, 22 ноября Верховная Рада поддержала представление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о назначении министром по делам ветеранов народного депутата из фракции «Блок Петра Порошенко» Ирину Фриз.
Министр по делам ветеранов Украины намерена в первую очередь создать совет ветеранов, также одним из направлений деятельности министерства станет создание системы «е-ветеран» («электронный ветеран»).
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