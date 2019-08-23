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Зеленский пообещал сохранить Министерство ветеранов

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Зеленский пообещал сохранить Министерство ветеранов

Президент Владимир Зеленский заявил, что Министерство по делам ветеранов не будет ликвидировано.

«Министерство по делам ветеранов никто будет ликвидировать. Это позорная информация, позорные слухи. Вы лучше других знаете, какие там действительно есть проблемы, что не работает и что надо срочно менять. Мы будем воплощать все это в жизнь. И также мы действительно ждем от вас кандидатуру, я не хочу сам выбирать эту кандидатуру, я хочу, чтобы вы нам дали кандидатуру, которая является авторитетом, и которая действительно может возглавить министерство», — заявилн он на Втором международном ветеранском и волонтерском форуме, передает УП.

«Самое главное, что я хочу сказать сейчас вам, мы уверены, что дело вовсе не в органах и вовсе не в количестве этих органов. А в том, чтобы было желание реально работать и реально помогать вам», — сказал он.

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Зеленский также заверил, что новая Верховная Рада «будет делать все необходимое» для защиты прав ветеранов и принимать «все необходимые законы».

По словам президента, при его Офисе создается Совет волонтеров. Также будет назначен уполномоченный по вопросам волонтеров.

ветераны, Министерство по делам ветеранов, Владимир Зеленский
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