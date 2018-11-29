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Трамп отменил встречу с Путиным в Аргентине
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Белый дом рассказал, как было принято решение отменить встречу с Путиным

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Белый дом рассказал, как было принято решение отменить встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп принял решение отказаться от встречи с Владимиром Путиным уже на борту самолета, на котором он отправился на саммит G20 в Аргентине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

По ее словам, окончательное решение об отмене беседы с Путиным на полях саммита в Буэнос-Айресе Трамп принял после разговоров с государственным секретарем Майком Помпео, главой аппарата Белого дома Джоном Келли и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Сандерс также сказала о том, что представители России и США также разговаривали по телефону. Она не уточнила, с кем именно говорила американская сторона.

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О том, что он не будет встречаться с Путиным в Аргентине, Трамп написал в Twitter уже после вылета из США. Свое решение он объяснил тем, что Россия не вернула Украине захваченных моряков и кораблей.

Владимир Путин, Дональд Трамп, политика Трампа
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Четверг, 29 ноября 2018
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