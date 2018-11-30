Сенат США единогласно осудил агрессию России против Украины

Американские сенаторы единогласно одобрили резолюцию, осуждающую действия России в инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, сообщает издание The Hill. Авторами документа выступили республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи.

В документе представителей международного сообщества они призвали объединиться против действий правительства Российской Федерации в Керченском проливе, которые нарушают основополагающие принципы международного права, затрагивающие все нации.

Кроме того, в резолюции сенаторы решительно осудили действия России в регионе и призвали ее освободить задержанных членов экипажей украинских кораблей. Помимо этого, Москву сенаторы предупредили: конфронтация у берегов Крымского полуострова дестабилизирует регион и способствует дальнейшей эскалации конфликта.

Несмотря на то что обязательной силы эта резолюция, как поясняет The Hill, не имеет, один из ее авторов, Рон Джонсон, выразил свою радость в связи с тем, что сенат единогласно подтвердил поддержку Вашингтона украинскому народу, украинскому правительству, а также подтвердил приверженность территориальной целостности Украины. Президент России Владимир Путин, как считает сенатор, таким образом проверяет Запад.

«Сегодня сенат принял меры и направил Путину четкое послание, что мы не допустим агрессию его правительства против Украины в Азовском море. Мы решительно осуждаем любые военные действия, предпринятые Россией для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила», — добавил другой автор документа, Крис Мерфи.

Речь идет об инциденте, произошедшем в Керченском проливе 25 ноября. Тогда российская сторона открыла огонь по украинским кораблям, они были захвачены. В результате случившегося трое украинских военнослужащих получили ранения.

Президент США Дональд Трамп накануне из-за случившегося отменил запланированную двухстороннюю встречу с Путиным на полях саммита G20. Продуктивный диалог у глав государств, как считает американский лидер, может состояться только после того, как этот конфликт будет улажен.