Гройсман пошел в атаку – предлагает задерживать российские корабли

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что в отношении России нужны зеркальные меры и призвал Евросоюз к более жестким санкциям против нее. Об этом Гройсман рассказал в интервью немецкому изданию Die Welt, опубликованному 30 ноября, пишет DW.

Инцидент в Керченском проливе «еще раз продемонстрировал», что РФ является «агрессором и оккупантом», заявил Гройсман.

По его мнению, в отношении российской стороны необходимы зеркальные меры. Если Россия «незаконно задерживает наши корабли и отправляет в тюрьму наших военнослужащих ВМС», то следует «задержать российские суда», заявил Гройсман.

Кроме того, украинский премьер-министр раскритиковал «Северный поток — 2».

Этот проект «наносит ущерб не только Украине, но целому континенту», подчеркнул Гройсман.

Напомним, Германия называет «Северный поток-2» чисто экономическим проектом, однако США, Украина и ряд стран Восточной Европы выступают против него, считая, что это геополитический проект России — поставлять газ на Запад напрямую в обход Украины и других государств в Восточной Европе.