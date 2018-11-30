Украина подала иск против РФ в ЕСПЧ из-за инцидента в Черном море

Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на Россию в связи с захватом трех кораблей в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении суда.
В частичности, Украина попросила ЕСПЧ вмешаться, чтобы обеспечить благополучие моряков. «Правительство Украины, в частности, попросило, чтобы Россия оказывала срочную медицинскую помощь раненым морякам, предоставляла информацию о состоянии здоровья членов экипажа, месте их нахождения и всей оказываемой им помощи. Также оно попросило, чтобы моряков рассматривали как военнопленных», — говорится в заявлении.
Суд уточнил, что уже запросил у российского правительства информацию о состоянии задержания моряков и попросил «предоставить все соответствующие документы».
С 2014 года это уже пятое обращение Украины с заявлением против России в ЕСПЧ. Рассмотрение жалобы может занять месяцы или даже годы, уточняет Reuters.
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