НБУ оштрафовал крупный банк за выдачу наличных без проверки

Национальный банк наложил на «Укрсоцбанк» штраф в размере более 30 миллионов гривен за финансовые операции по выдаче наличных средств в сумме более 1 миллиарда гривен на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
НБУ также вынес банку письменное предостережение, в том числе, за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка — публичных лиц, их близких или связанных с ними лиц; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.
Предостережение также вынесено за нарушение порядка приостановки финансовых операций; за невыполнение обязанности отказать в проведении финансовых операций; за нарушение порядка регистрации финансовых операций, а также за нарушение порядка представления специально уполномоченному органу информации.
Помимо «Укрсоцбанка», НБУ также оштрафовал «Мисто банк» на 4,227 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга в отношении операций клиентов.
Банк, в частности, регулярно сопровождал операции по обналичиванию средств на суммы, которые в десятки раз превышали заявленные клиентами доходы, а также операции по переводу на счета юридических лиц с признаками фиктивности средств со счета клиента, которые были получены вследствие операций купли-продажи ценных бумаг, эмитенты которых фигурируют в уголовном производстве как эмитенты «мусорных» ценных бумаг.
Кроме того, Нацбанк вынес «Мисто банку» письменные предостережение за не обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.
Мера воздействия в виде письменного предостережения была применена также в отношении «Райффайзен Банк Аваль».
Основанием послужило невыполнение обязанности проводить первичный финансовый мониторинг операций, участниками или выгодополучателями которых являются общественные деятели, их близкие или связанные с ними лица, в порядке, определенном для клиентов высокого риска.
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