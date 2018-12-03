НБУ оштрафовал крупный банк за выдачу наличных без проверки

Национальный банк наложил на «Укрсоцбанк» штраф в размере более 30 миллионов гривен за финансовые операции по выдаче наличных средств в сумме более 1 миллиарда гривен на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

НБУ также вынес банку письменное предостережение, в том числе, за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка — публичных лиц, их близких или связанных с ними лиц; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.

Предостережение также вынесено за нарушение порядка приостановки финансовых операций; за невыполнение обязанности отказать в проведении финансовых операций; за нарушение порядка регистрации финансовых операций, а также за нарушение порядка представления специально уполномоченному органу информации.

Помимо «Укрсоцбанка», НБУ также оштрафовал «Мисто банк» на 4,227 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга в отношении операций клиентов.

Банк, в частности, регулярно сопровождал операции по обналичиванию средств на суммы, которые в десятки раз превышали заявленные клиентами доходы, а также операции по переводу на счета юридических лиц с признаками фиктивности средств со счета клиента, которые были получены вследствие операций купли-продажи ценных бумаг, эмитенты которых фигурируют в уголовном производстве как эмитенты «мусорных» ценных бумаг.

Кроме того, Нацбанк вынес «Мисто банку» письменные предостережение за не обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Мера воздействия в виде письменного предостережения была применена также в отношении «Райффайзен Банк Аваль».

Основанием послужило невыполнение обязанности проводить первичный финансовый мониторинг операций, участниками или выгодополучателями которых являются общественные деятели, их близкие или связанные с ними лица, в порядке, определенном для клиентов высокого риска.