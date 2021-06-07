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Минкульт просит Раду повысить штрафы за уничтожение памятников культуры

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Минкульт просит Раду повысить штрафы за уничтожение памятников культуры

Министерство культуры и информационной политики просит Верховную Раду значительно ужесточить штрафы за уничтожение памятников культуры. Они могут вырасти до 3,4 млн гривен.

Об этом сообщает правительственный портал.

«Министерство культуры и информационной политики при поддержке ОГА, городских глав исторических городов и национальных заповедников призывают Верховную раду безотлагательно рассмотреть законопроекты о противодействии хаотичной застройке», — говорится в сообщении.

Глава Минкульта Александр Ткаченко подчеркнул, что несовершенство законодательства в сфере охраны культурного наследия приводит к разрушению и уничтожению уникальных исторических мест и памятников культуры.

«В настоящее время в Украине сложилась такая ситуация, что некоторые застройщики учитывают только на собственную выгоду, пренебрегая статусом здания и места его размещения... Уменьшить количество таких нарушений можно путем законодательных изменений», — сообщил министр.

Соответствующие изменения предлагают законопроекты № 4561 и № 4562. Они предусматривают уголовную и усиливают административную ответственность за преступления в сфере охраны культурного наследия.

Проекты предлагают значительно повысить штрафы за разрушение и уничтожение памятников культуры, в частности:

  • для граждан от 850-1 700 грн до 17 тысяч — 170 тысяч грн,
  • для должностных лиц — от 1700-2 250 грн до 170 тысяч грн,
  • за повторное нарушение для физических лиц — 170 тысяч — 340 тысяч грн,
  • для юридических лиц — от 1700 — 170 тыс. грн до 20400 — 1,7 млн грн,
  • за невыполнение предписания — от 850 — 1700 грн до 1,7 млн грн,
  • за повторное нарушение для юрлиц — 40 800 — 3,4 млн грн.

Закон расширяет круг лиц, которые могут составлять протоколы за нарушение. Уменьшается количество согласований и разрешительных процедур с 25 до 6, что автоматически убирает риски злоупотреблений.

Документ предусматривает создание открытого реестра недвижимого культурного наследия.

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Вводится специальная система государственного контроля и надзора в сфере охраны культурного наследия.

Отдельные полномочия в сфере охраны культурного наследия передадут органам местного самоуправления.

Минкультуры, штрафы
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