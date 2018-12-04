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НАБУ взяла в разработку латифундиста-рейдера из Генпрокуратуры Анатолия Гатунка

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Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало заявление о возбуждении уголовного дела по факту причастности к ряду преступных действий начальника отдела капитального строительства и технического надзора управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины Анатолия Гатунка.

Заявления о привлечении Анатолий Гатунка к уголовной ответственности в НАБУ (номер регистрации 204/3311201) и НАПК (07/54121/18) подали пайщики и акционеры СООО «Бондаревское» Коростеньского района Житомирской области. Об этом сообщает издание «Багнет».

Заявители обвиняют чиновника ГПУ в незаконном пользовании землями без ведома пайщиков, присвоении земельных наделов умерших владельцев, рейдерском захвате СООО «Бондаревское» в сговоре с группой лиц, подлоге документов, присвоении и растрате материально-технических ценностей предприятия.

Как отмечает СМИ, супруге Анатолия Гатунка Людмиле Пономаренко до недавнего времени принадлежало СООО «Бондаревское» (ЕГРПОУ 03743486) в Коростеньском районе, а сын Артур, депутат Запорожского облсовета контролирует 100% долю ООО «Агроуспех-1» (ЕГРПОУ 39320297) в Олевском районе.

В марте 2018 года Анатолий Гатунок решил «продать» оба предприятия предпринимательнице Руслане Приходько. Ее бизнес-партнеры Александр Грицун и Василий Матиенко, которые находились в сговоре с чиновником ГПУ, убедили предпринимательницу выкупить вскладчину по 80% в уставных фондах двух ООО, а по итогам урожая приобрести оставшиеся доли. Продажная стоимость активов составила $395 тыс., из которых $291,2 тыс. – цена 1400 га земельного банка двух предприятий (СООО «Бондаревское» - 900 га, ООО «Агроуспех-1» - 500 га).

27 апреля 2018 года, в офисе нотариуса, состоялась сделка купли-продажи 80% доли активов СООО «Бондаревское». Руслана Приходько заплатила Анатолию Гатунку $170 тыс. наличными. После государственной перерегистрации состава участников ООО был назначен новый директор Вячеслав Паламарчук.

После сделки, начав посевную, новая собственница обнаружила, что столкнулась с мошенниками.

«Мы провели инвентаризацию земель. Оказалось, что двум ООО принадлежали права на существенно меньшие площади земли. Вместо 900 га СООО «Бондаревское» имело право обрабатывать лишь 742 га, а «Агроуспех-1» имело в своем банке всего 336 га вместо 500 га. Более того, часть земель, которые Гатунок показывал, как часть собственности «Бондаревского», принадлежали другим предприятиям – ООО «Некращи» и ЧП «Черняховская аграрная группа». Он незаконно засеял эти чужие земли», - заявила Руслана Приходько.

В сентябре супруга чиновника ГПУ Людмила Пономаренко, по надуманным мотивам, подала иск в хозяйственный суд Житомирской области о разрыве договора купли-продажи корпоративных прав на СООО «Бондаревское». В этом время, Гатунок, Грицун и Матиенко берут предприятие под свой контроль, принимая на себя все управленческие решения. 10 октября они похищают печать общества, угрозами физической расправы вынуждают уволиться директора Вячеслава Паламарчука.

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«На данный момент рейдеры успешно распродают урожай, а их адвокаты добиваются в суде возвращения супруге Анатолия Гатунка 100% доли в СООО «Бондаревское». При этом, полученные от Русланы Приходько $170 тыс., чиновник Генпрокуратуры возвращать не намерен», - пишет издание.

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