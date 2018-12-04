Бывший соратник Тимошенко стал депутатом от БПП

Народный депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Владимир Куренной принял присягу в Верховной Раде. Это он сделал во время пленарного заседания во вторник с трибуны парламента
Спикер ВРУ Андрей Парубий отметил, что он был зарегистрирован Центральной избирательной комиссией 29 ноября, а избран во время внеочередных выборов нардепов 26 октября 2014 года.
Куренной зашел в Раду вместо депутата Ирины Фриз, которую накануне назначили на должность министра по делам ветеранов.
Куренной уже был нардепом двух созывов.
С апреля 2015 года он возглавляет департамент местного самоуправления и децентрализации Администрации президента.
В 2006-2007 был нардепом от Блока Юлии Тимошенко под № 95 в списке.
Перед этим возглавлял Одесский областной штаб БЮТ.
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