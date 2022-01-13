ГБР задержало бывшего нардепа «Блока Петра Порошенко» за мошенничество

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали народного депутата Украины VIII созыва, члена депутатской фракции партии «Блок Петра Порошенко», который обманом завладел $17 тыс.
«По предварительной информации, экс-нардеп пообещал помочь гражданину, действовавшему в интересах аграрного предприятия. Он гарантировал, что за $17 тыс. „решит вопрос“ о положительном заключении оценки влияния на окружающую среду Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины», — сказано в сообщении ГБР.
Отмечается, что в настоящее время он занимает должность внештатного советника главы Госэкоинспекции.
В ходе первой контролируемой передачи бывший народный депутат получил от потерпевшего $2 тыс.
Так, в четверг 13 января, советника задержали следователи ГБР при получении второй части средств — $15 тыс.
Предварительная квалификация: мошенничество, совершенное в крупных размерах (ч.3 ст.190 УК Украины).
«Проводятся обыски по месту работы и проживания фигуранта, а также в помещении субъекта хозяйственной деятельности, предоставляющей услуги по оформлению и подаче документов для получения выводов оценки воздействия на окружающую среду. Также проверяется причастность к указанному преступлению должностных лиц Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственной экологической инспекции», — говорится в сообщении.
Имя экс-нардепа в ГБР не называют, но судя по опубликованным фото речь идёт об экс-нардепе Андрее Немировском.
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