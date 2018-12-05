Подавляющее большинство россиян поддерживает действия Кремля в Керченском проливе

Абсолютное большинство россиян поддерживает действия российских пограничников, захвативших украинские катера во время прохода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные всероссийского опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

93% опрошенных заявили, что считают действия пограничников правильными. При этом 79% склонны думать, что произошедшее было спланированной провокацией со стороны украинских властей.

30% опрошенных считают, что целью провокации было стремление президента Петра Порошенко удержать власть перед предстоящими в стране 31 марта президентскими выборами. Каждый пятый полагает, что провокация была совершена специально для развязывания войны между Россией и Украиной или для создания очередного повода, чтобы обвинить Россию в агрессии (17%).

Между тем в целом россияне рассчитывают, что в будущем Россия и Украина восстановят дружеские, союзнические отношения (43%) или хотя бы нормализуют их (34%). Точки зрения о том, что отношения между двумя странами будут ухудшаться придерживаются 16% опрошенных.

«Взгляды на российско-украинский конфликт сформировались достаточно давно и пока не меняются вне зависимости от того, как развивается ситуация в нашей экономике и социальной сфере», — заявил, комментируя данные опроса, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Опрос ВЦИОМ был проведен 27 ноября 2018 года. В опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.