Порошенко назвал дату объединительного собора новой церкви

Объединительный собор по созданию поместной Украинской православной церкви состоится 15 декабря в соборе св.Софии в Киеве, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Я очень рад обнародовать дату объединительного собора, который должен объявить о создании автокефальной поместной православной церкви на Украине. Он состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии», — сказал президент в среду на Форуме местного самоуправления.

По словам президента, собор состоится в Софийском соборе и на нем будет избран предстоятель Украинской православной церкви и утвержден устав новой церкви.

«Его всесвятость Варфоломей проинформировал меня, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и иерархам Украинской православной церкви Московского патриархата — с приглашением принять участие в этом чрезвычайно важном историческом событии», — добавил президент.

«Этот собор утвердит устав нашей новой церкви. Этот собор выберет предстоятеля», — отметил П.Порошенко.