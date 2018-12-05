Войти
АПК
Украина с июля уже экспортировала 19,1 млн тонн зерновых
Или «настоящая» или никакая: Трамп рассказал о сделке с Китаем
дружба народов
Или «настоящая» или никакая: Трамп рассказал о сделке с Китаем

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

В Госдепе озаботились трудовой миграцией из Украины

490
В Госдепе озаботились трудовой миграцией из Украины

В Государственном департаменте США предупредили, что трудовая миграция украинцев может стать проблемой для будущего страны. Об этом заявил Джордж Кент, заместитель помощника госсекретаря США, ответственный за государства Восточной Европы и Кавказа, включая Украину.

Он напомнил, что, по польским данным, не менее 2 миллионов украинцев работают в Польше.

«Это замечательно для польской экономики, это помогает сбалансировать польскую пенсионную систему. Это неплохо для конкретного украинца, который зарабатывает в Польше больше, чем дома. В конце концов, это хорошо для американских компаний в Польше, ведь они получают немало умных работников из Украины, помогающих успеху американского бизнеса. Но все это нехорошо для будущего Украины», — заявил он.

«Украинские таланты добиваются успеха — но не у вас в стране», — добавил дипломат.

Он привел пример Яна Кума, который переехал из Фастова в Калифорнию, где создал WhatsApp, продал его за $19 млрд и пожертвовал 500 млн в благотворительный фонд Силиконовой долины.

Читайте также: Суд готовит приговор Януковичу. Что означает заочное осуждение?

«Но украинская власть должна сделать так, чтобы следующие «Яны Кумы» остались в Украине и когда-нибудь пожертвовали 500 миллионов для Киева, а не для Сан-Франциско. Сделать так, чтобы следующее поколение украинцев осталось в своей стране, чтобы они достигали здесь успеха, получали образование, создавали бизнес — и в конце концов отблагодарили свою общину, как это происходит в Бостоне или Сан-Франциско. Это — вызов, который стоит перед Украиной, — отметил Джордж Кент.

Госдепартамент США, заробитчане
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 5 декабря 2018
Вторник, 4 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Преодолела ли Украина кризис

Некоторые, формальные показатели, например, динамика ВВП, говорят о преодолении Украиной кризиса. Однако, ряд субъективных и объективных факторов заставляют усомниться в этом. В чем противоречие? Полагаю, мы оцениваем происходящее в неверной системе координат - в Украине не циклический кризис, а трансформационный кризис. Если кризис трансформационный, то развитие ситуации будет похожим не на 1998-1999 годы и 2008-2009 годы, а на ситуацию конца 1980-х - первой половины 1990-х годов.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Сломанный «барометр» от «Януса» и «SOCIS»

Раз в месяц на стол Петра Порошенко и еще ряда топ-чиновников АП и Кабмина Игорь Грынив, главный политический консультант Президента и БПП, кладет взятый на скрепку социологический отчет «Барометр громадських настроїв». Согласно информации на обороте титульной страницы, это «издание института «Янус», подготовленное в сотрудничестве с Центром социальных и маркетинговых исследований «SOCIS», в котором представлены результаты опросов общественного мнения относительно основных проблем жизни страны». «Барометр громадських настроїв» является ежемесячно цветущим волшебным деревом на украинском социологическом Поле Чудес. Взращенным отечественными Лисой Алисой и Котом Базилио – Институтом «Янус» и Центром «SOCIS».
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Кого выбрать президентом?

Наличие избирательного права не дало возможности нам выбирать лучшего. Все банально просто. Не может выбрать лучшего тот, кто сам не знает по каким параметрам оценивать будущего лидера. В этом и проблема. Людям дали возможность выбирать, а они не могут им толком распорядится, потому что не знают как. С таким же успехом можно президента выбирать с помощью рулетки!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016