В Госдепе озаботились трудовой миграцией из Украины

В Государственном департаменте США предупредили, что трудовая миграция украинцев может стать проблемой для будущего страны. Об этом заявил Джордж Кент, заместитель помощника госсекретаря США, ответственный за государства Восточной Европы и Кавказа, включая Украину.

Он напомнил, что, по польским данным, не менее 2 миллионов украинцев работают в Польше.

«Это замечательно для польской экономики, это помогает сбалансировать польскую пенсионную систему. Это неплохо для конкретного украинца, который зарабатывает в Польше больше, чем дома. В конце концов, это хорошо для американских компаний в Польше, ведь они получают немало умных работников из Украины, помогающих успеху американского бизнеса. Но все это нехорошо для будущего Украины», — заявил он.

«Украинские таланты добиваются успеха — но не у вас в стране», — добавил дипломат.

Он привел пример Яна Кума, который переехал из Фастова в Калифорнию, где создал WhatsApp, продал его за $19 млрд и пожертвовал 500 млн в благотворительный фонд Силиконовой долины.

«Но украинская власть должна сделать так, чтобы следующие «Яны Кумы» остались в Украине и когда-нибудь пожертвовали 500 миллионов для Киева, а не для Сан-Франциско. Сделать так, чтобы следующее поколение украинцев осталось в своей стране, чтобы они достигали здесь успеха, получали образование, создавали бизнес — и в конце концов отблагодарили свою общину, как это происходит в Бостоне или Сан-Франциско. Это — вызов, который стоит перед Украиной, — отметил Джордж Кент.