Саакашвили будет вести программу, посвященную выборам президента Украины

Бывший президент Грузии, лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашивили станет ведущим новой программы «Джокеры. Путь в президенты», которая стартует на телеканале ZIK с 7 декабря.
«Джокеры. Путь в президенты» — новый сезон с новым ведущим, которого знает весь мир. Он — президент, но он не баллотируется. Зато расскажет, на что способны кандидаты. Это Михаил Саакашвили«, — говорится в сообщении телеканала.
При этом там не уточнили, каким образом будет проходить запись программы, учитывая тот факт, что экс-президент в настоящий момент находится в Нидерландах.
Телеканал цитирует Саакашвили, утверждающего, что он понимает, «какие черты нужны президенту», и неплохо знает «украинских политиков уже много лет», в связи с чем решил помочь украинцам определиться с выбором в предстоящей избирательной кампании.
Михаил Саакашвили дважды занимал пост президента Грузии — с января 2004 по ноябрь 2007 года и с января 2008 до ноября 2013 года. В ноябре 2013 года — за несколько дней до истечения своих президентских полномочий и до инаугурации нового главы государства Георгия Маргвелашвили — Саакашвили покинул Грузию. С тех пор он проживал в США и в Украине.
В мае 2015 года ему было предоставлено гражданство Украины, в связи с чем в декабре того же года он лишился грузинского гражданства. В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины, а в феврале нынешнего года власти выслали Саакашвили в Польшу. Затем он приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу. Пока неизвестно, сможет ли Саакашвили вернуться на Украину или будет вести телепрограмму из Нидерландов.
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