Рада отменила постепенное увеличение ставок экологического налога

Верховная Рада со второй попытки приняла предложенные комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики уточнения к ресурсному законопроекту 9260 из бюджетного пакета, отказавшись от постепенного увеличения ставок экологического налога с нынешних 0,41 грн за тонну до 25 грн за тонну в 2022 году.
Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает «Интерфакс-Украина».
Согласно предложенным комитетом поправкам, обнародованным на сайте парламента, уточнения к законопроекту предусматривают повышение ставок налога за выбросы двуокиси углерода с 0,41 грн до 10 грн за тонну. В то же время принятый народными депутатами 23 ноября 2018 года вариант законопроекта содержал норму о дальнейшем повышении указанного налога: с 2020-го — до 15 грн/тонна, с 2021-го — до 20 грн/тонна, с 2022 года — до 25 грн/тонна.
Помимо этого, утвержденные поправки продлевают режим освобождения от НДС операций с ломом черных и цветных металлов, бумаги и картона для утилизации (макулатуры и отходов) до 2022 года.
Как сообщалось, народные депутаты сначала не поддержали предложенные комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики поправки. Однако перед закрытием сессии депутаты решили вернуться к данному вопросу.
Ресурсный законопроект 9260 с поправками в Налоговый кодекс предусматривает повышение ряда акцизов и сборов. Народные депутаты приняли его во втором чтении и в целом в ночь с 22 на 23 ноября 2018 года. После этого глава профильного комитета Нина Южанина заявила о необходимости внести в уже проголосованный закон уточнения.
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