В Киеве банда расстреляла внедорожник и забрала сумку с деньгами

Полиция столицы разыскивает злоумышленников, которые со стрельбой напали на автомобиль в Соломенском районе Киева, забрали сумку с деньгами и скрылись. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба столичной полиции.
Происшествие случилось на парковке возле магазина на улице Сурикова. Нападавшие разбили окна в машине и, по словам потерпевшего, забрали сумку с деньгами, после чего скрылись.
«Группа неизвестных на черном авто применили оружие, несколько раз ударили водителя и забрали его сумку с вещами», — говорится в сообщении.
Нападавшие уехали в направлении железнодорожного вокзала на темной иномарке.
Отмечается, что в результате происшествия никто не травмировался.
Также установлено, что при попытке побега от нападавших пострадавший выехал автомобилем на ступени.
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