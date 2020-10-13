В Киеве задержана банда, грабившая клиентов обменников

В центре Киева задержаны участники преступной группировки, специализировавшейся на грабеже клиентов пунктов обмена валют, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Действительно, была банда разбойников, которая грабили обмены валют... Во время попытки очередного нападения злоумышленника были задержаны», — сказал Геращенко в интервью «Громадському» во вторник.

Как сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, злоумышленники были задержаны во вторник вечером на центральной улице столицы, ул.Крещатик, после того, как отобрали у потерпевшего сумку с деньгами на бульваре Леси Украинки.

«Во время задержания злоумышленники пытались убежать, протаранили четыре транспортных средства и неоднократно создавали аварийную ситуацию. В результате бойцы корда применили табельное огнестрельное оружие. Вследствие выстрелов никто не пострадал, злоумышленников задержали. Фигурантами оказались граждане другого государства, ранее судимые за имущественные преступления», — сообщается на сайте столичной полиции.

По данным правоохранителей, злоумышленники подыскивали жертв возле пунктов обмена валюты: после валютной операции они нападали на потерпевших и отбирали деньги.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается причастность иностранцев к аналогичным преступлениям на территории Украины.