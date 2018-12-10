В «Белавиа» прокомментировали жесткую посадку их самолета в Киеве

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал в результате жесткой посадки самолета авиакомпании «Белавиа» в международном аэропорту Борисполь, сообщили в понедельник в пресс-службе авиаперевозчика.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что самолет «Белавиа» совершил жесткую посадку в аэропорту Киева, в результате аварии временно была перекрыта посадочная полоса. Отмечалось, что при выруливании самолет сбил фонари, но самостоятельно дошел до места стоянки. У него поцарапан обтекатель.
«Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. На данный момент проводится расследование причин инцидента», — рассказали в пресс-службе.
В авиакомпании отметили, что лайнер «Белавиа» пока остается в Украине.
«При посадке в сложных метеоусловиях воздушное судно, выполнявшее рейс В2-845 по маршруту Минск — Киев (аэропорт Борисполь), 9 декабря 2018 года при пробеге правой стойкой шасси задело грунт. Командир корабля устранил боковое уклонение самолета, после чего воздушное судно продолжило движение по взлетно-посадочной полосе, зарулив на стоянку для парковки», — уточнили в пресс-службе.
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