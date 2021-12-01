Две авиакомпании могут попасть под санкции ЕС против Беларуси

Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» и сирийская компания Cham Wings Airlines входят в число организаций, в отношении которых Евросоюз намерен ввести санкции в связи с миграционным кризисом. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

По сведениям его источников, на текущей неделе страны — члены ЕС одобрят пакет санкций в отношении 17 физических и 11 юридических лиц. В перечне фигурируют, по словам одного из источников, крупнейшее предприятие нефтехимического комплекса Беларуси «Гродно Азот», компания «Белоруснефть», а также белорусские пограничники и судьи.

Отметим, что новые санкции против Беларуси готовят и США.

США рассматривают возможность наложения нового набора санкций в связи с решением президента Беларуси Александра Лукашенко использовать мигрантов как оружие, сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«Ситуация в Беларуси чрезвычайно нас волнует, она трагична для людей Беларуси, которые не так много просят: они просто просят возможности выбирать свободно своего лидера на честных и открытых выборах. Мы вместе с нашими европейскими союзниками и партнерами наложили достаточно жесткие санкции на режим Лукашенко. Сейчас ищем возможность наложить новый набор санкций в связи с решением Лукашенко использовать мигрантов как оружие», — сказала Нуланд на Киевском форуме по безопасности в Киеве в среду.

Она подчеркнула, что «мы тут поддерживаем ЕС в этом вопросе, это абсолютно циничный подход к человеческой жизни, не только к жизни граждан Беларуси, в своих агрессивных целях».