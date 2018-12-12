Землю нельзя будет продавать даже в случае непродления моратория

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель будет действовать, пока парламент не примет закон «Об обороте земель». Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 12 декабря, передает ЭП.
«Я так понимаю, будут баталии о продлении или непродлении моратория на землю. Независимо от того, будет он продлен или не будет ли он продлен, мораторий будет действовать. До тех пор, пока парламент не примет закон» Об обороте земель «, - сказал Гройсман.
«Я об этом рассказываю, чтобы мы посмотрели, как на этом будут все пиариться», — отметил он.
Напомним, несмотря на решение ЕСПЧ по делу «Зеленчук и Цицюра против Украины», согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека, 1 ноября КСУ отказался оценивать конституционность моратория.
При этом президент Петр Порошенко заявлял, что мораторий на землю не вписывается в европейскую систему Украины.
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