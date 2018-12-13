Начиная с 1 февраля 2019 года в Украину будет летать еще один лоукостер - австрийская Laudamotion, являющаяся дочерней авиакомпанией Ryanair. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на австрийский авиационный портал Аustrianaviation.net.
По информации издания, с 1 февраля Laudamotion запускает рейсы из Вены в Штутгарт, Марракеш, на греческие острова Кос, Корфу, Закинтос, Родос, Миконос, Крит, а также в столицу Украины - Киев (Борисполь).
Рейсы будут выполняться пять раз в неделю - по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам.
Вместе с тем, билеты на рейс Вена-Киев на сайте перевозчика пока не продаются. Также еще не было официальных заявлений со стороны авиакомпании по поводу запуска рейсов.
Весной этого года Ryanair приобрела 24,9% акций Laudamotion с дальнейшим увеличением доли до 75%.
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