Лоукост Laudamotion начал продавать билеты из Киева в Вену за 9,9 евро

Австрийский лоукост Laudamotion начал продажу авиабилетов из Киева в Вену по цене от 9,9 евро в один конец и от 19,9 евро туда и обратно. Об этом сообщает Lowcost Avia.
Новые рейсы из Вены в Киев начнут выполнять с 1 февраля 2019 пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам.
Кроме Киева, лоукост Laudamotion откроет рейсы из Вены в Марракеш (Марокко), Штутгарт (Германия), а также на греческие курорты Ираклион, Родос, Кос, Корфу, Миконос и Закинтос.
Весной этого года Ryanair приобрела 24,9% акций Laudamotion с дальнейшим увеличением доли до 75%.
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