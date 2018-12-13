Компания КБ «Надра» купила на аукционе ТРЦ Respublika

Компания КБ «Надра» купила на голландском ауционе торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Respublika. Конечная цена лота составила 543,9 млн гривен.
Аукцион прошел сегодня, 13 декабря. Всего в аукционе приняли участие три компании.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц уже более десяти раз выставлял на продажу права требования по кредитам банка Надра, обеспечением которых выступает одни из крупнейших столичных ТРЦ Республика.
Реализация проекта строительства ТРЦ Respublika была приостановлена в 2015 году по решению собственника.
Ввод в эксплуатацию ТРЦ Respublika общей площадью 298 тыс. кв. м (арендная — 135 тыс. кв. м), строительство которого было начато в весной 2012 года на Кольцевой дороге 1, 1-а, 1-в, в Киеве, планировался в четвертом квартале 2014 года, позднее был перенесен на март 2015 года.
В ТРЦ Respublika, который после открытия станет крупнейшим ТРЦ в Киеве и Украине, будут расположены 450 магазинов и зона развлечений на площади свыше 22 тыс. кв. м. ТРЦ войдет в состав крупнейшего в Украине МФК Respublika общей площадью 1,625 млн кв. м.
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