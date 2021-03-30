ТРЦ Respublika обещают достроить до конца года

Глава наблюдательного совета инвестиционного фонда «Каскад-Инвест» Анатолий Шахновский подтвердил, что фонд инвестирует в строительство торгово-развлекательного центра Respublika Park. По его словам, объект должны достроить и сдать в эксплуатацию уже до конца этого года, сообщил в комментарии РБК-Украина.
«Мы приобрели все права и уже активно инвестируем в достройку ТРЦ. Считаем, что этот проект будет успешным, в том числе, за счет новой концепции. Это будет самый большой торговый центр в Украине, площадью 300 тысяч квадратных метров, где разместятся около 500 магазинов, парк развлечений с применением самых последних технологий, около 50 ресторанов, кинотеатры», — сказал Шахновский.
Он также уточнил, что ТРЦ планируют открыть до конца 2021 года.
«Если не будет форс-мажоров, связанных с пандемией, объект будет введен в эксплуатацию в мае этого года, и открыт для посетителей в 4 квартале этого года. Как я уже сказал, с новой концепцией, а также ребрендингом на Respublika Park», — добавил он.
Анатолий Шахновский был назначен операционным директором проекта Respublika Park.
Respublika Park — один из крупнейших ТРЦ Киева, строительство которого началось в 2012 году и было приостановлено в 2015 году. Собственником инвестиционного фонда «Каскад-Инвест» является Виталий Хомутынник.
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