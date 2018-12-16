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Британия почти полностью перекроет въезд для мигрантов из ЕС

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Британия почти полностью перекроет въезд для мигрантов из ЕС

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид намерен вскоре представить проект по отмене свободы передвижения рабочей силы в Евросоюзе и упрощенного въезда на территорию королевства после декабря 2020 года, пишет Times. По информации издания, к 2025 году число мигрантов, въезжающих из ЕС в Британию, должно быть сокращено до 10-25 тыс. Согласно данным, опубликованным в начале декабря, за прошедшие 12 месяцев на территорию Великобритании из стран Евросоюза прибыли 74 тыс. мигрантов, что является самым низким показателем за последние шесть лет.

«Мы собираемся взять на себя полный контроль над тем, кто может приехать в Великобританию, отдав приоритет тем, у кого есть навыки, необходимые для нашей страны, а не на основе того, из какой страны они приезжают», — сообщил Times информированный источник. При этом министр внешней торговли Британии Лиам Фокс пожаловался Кабмину на то, что Джавид не сообщил ему о своих планах по ужесточению въезда мигрантов из ЕС. По словам Фокса, это может нанести удар по инвестициям, вкладываемым в Британию.

Согласно планам, число высококвалифицированных рабочих сократится с 15 тыс. в 2017 году до 11 тыс., количество работников средней квалификации уменьшится с 18,5 тыс. до 4,5 тыс. Также ожидается, что въезд в страну будет запрещен большинству низкоквалифицированных рабочих (в 2017 году в страну въехало 40 тыс. таких мигрантов).

Кроме того, в скором времени гражданам стран Евросоюза придется оформлять специальное электронное разрешение, чтобы попасть на территорию Великобритании. В свою очередь, британские подданые также должны будут получить подобное разрешение для въезда в страны ЕС, его стоимость составит £6.

В сентябре Financial Times сообщала, что проект главы МВД Британии касательно допуска мигрантов в страну был одобрен властями. Отмечалось, что изменение въездного режима в первую очередь коснется высококвалифицированных рабочих, которым теперь не будут отдавать предпочтения перед другими гражданами из стран ЕС.

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Как уточняет Times, низкоквалифицированные работники будут получать краткосрочные визы со сроком пребывания в Британии до одного года, но только в том случае, если они являются выходцами из стран с «низким риском злоупотребления иммиграцией». Рабочие со средней квалификацией получат разрешение на работу только в том случае, если они получат должность с окладом не менее £30 тыс. в год.

Великобритания, мигранты, Brexit
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