Путин упростил предоставление политического убежища в РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, отменяющий ряд ограничений на предоставление политического убежища, действовавшие ранее в России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Порядок предоставления убежища в России для политических беженцев был принят еще в 1995 году, в 1997 году он был изменен и дополнен рядом ограничений. Список ограничений содержался в п.5 документа. Так, политическое убежище не предоставлялось лицам, преследовавшимся в родной стране за действия, которые также признавались в России преступлениями; лицам, осужденным или находившимся под следствием в России; тем, кто имел двойное гражданство. Не могли претендовать на политубежище и те, кто «не может или не желает вернуться в страну своей гражданской принадлежности или страну своего обычного местожительства по экономическим причинам либо вследствие голода, эпидемии или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Еще один пункт гласил, что убежище не предоставляется тем, кто «прибыл из страны с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека». Список таких стран регулярно составлялся МИД.
Новый указ президента РФ отменяет все эти ограничения. «События, происходящие в последнее время в мире, нарушения прав человека, притеснения журналистов и общественных деятелей вынуждают людей искать убежище за пределами стран их проживания», — пояснили мотивы этого решения в пресс-службе Кремля.
В сообщении отдельно отмечается, что «решения о предоставлении политубежища в дальнейшем будут приниматься индивидуально, в каждом конкретном случае с учетом государственных интересов Российской Федерации».
Напомним, что 18 декабря российская Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «О гражданстве РФ», который позволяет некоторым категориям иностранцев получить российский паспорт в упрощенном порядке. Принятые поправки разрешают предоставлять гражданство людям из стран со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, а также из государств, где происходят вооруженные конфликты и смена режима. Кроме того, закон упрощает прием в российское гражданство для «соотечественников, проживающих за рубежом».
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