Россия упростила выдачу своих паспортов гражданам Украины

Госдума России наделила президента РФ правом определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые вправе подать заявление на приобретение российского гражданства в упрощенном порядке. Правительственный законопроект приняли в третьем, заключительном, чтении 18 декабря, сообщает ТАСС.
Согласно пояснительной записке, это позволит принять в гражданство РФ в первую очередь проживающих «в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или неконституционная смена политического режима».
По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, законопроект поможет решить вопросы получения российского гражданства в первую очередь беженцами из Украины.
Также законопроект упрощает эту процедуру и для участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
Согласно документу, лиц, которые войдут в определенные президентом категории претендентов на получение гражданства по упрощенной схеме, освободят от следующих обязательных требований: пятилетний срок проживания на территории РФ, наличие подтвержденного законного источника средств к существованию, выход из имеющегося иного гражданства, знание русского языка.
По словам первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, уведомление о выходе из гражданства иностранного государства особенно актуально для граждан Украины.
«В России их находится, по разным оценкам, 3-4 миллиона, и некоторые не собираются возвращаться в Украину. Одним из требований для получения гражданства является выход из гражданства другого государства, но украинские власти не спешат [его] подтверждать», — сказал он.
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