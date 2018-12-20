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Конкурсы на глав таможни и налоговой обещают объявить в январе

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Конкурсы на глав таможни и налоговой обещают объявить в январе

Кабинет министров намерен в январе 2019 года объявить конкурсы на глав Налоговой и Таможенной служб, сообщила министр финансов Оксана Макарова.

«Принятое Кабмином 18 декабря решение позволяет юридически разделить эти две структуры... Будем пытаться объявить конкурсы в январе. Это по плану, но может быть по-разному», — сказала она в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Напомним, что обязательство Украины завершить реорганизацию Государственной фискальной службы (ГФС) до конца апреля 2019 года содержится в перечне структурных маяков нового меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ).

Согласно меморандуму, Украина обязуется отменить значительную часть юридических лиц, которые сейчас существуют в рамках данной структуры.

«В то же время налоговая милиция будет превращена в новую службу финансовых расследований при Министерстве финансов в соответствии с техническими рекомендациями МВФ, гарантируя, что оценка налоговых обязательств будет оставаться исключительно в компетенции Налоговой службы», — указывается в меморандуме.

Новые руководители служб обязаны в месячный срок после их назначения представить министру финансов план трансформационных реформ своих организаций, свидетельствует документ.

Как отметила Маркарова, Минфин создаст рабочую группу под руководством замминистра финансов Сергея Верланова для наработки юридической базы для полноценной работы Налоговой и Таможенной служб.

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При этом министр финансов признает, что в процессе реформы ГФС наибольшим вызовом будет привлечение на конкурсы глав новых служб максимального количества профессиональных лиц.

Минфин, ГФС, Оксана Макарова
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Четверг, 20 декабря 2018
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