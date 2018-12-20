В Украине больше нельзя устанавливать газовые котлы в квартирах

Согласно новым строительным нормам, в жилых домах не допускается размещение бытовых газовых теплогенераторов с закрытыми и открытыми камерами сгорания. Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, передает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.
Зубко пояснил, что со вступлением в действие новых ГСН допускается установка в индивидуальных жилых домах и многоквартирных жилых домах до 3 этажей теплогенераторов мощностью до 30 кВт для обеспечения нужд отопления и горячего водоснабжения.
Обязательные условия для установки — помещение кухни высотой не менее 2,2 м с наличием естественного освещения (независимо от наличия плиты).
Внутренний объем кухни при применении теплогенераторов с открытой камерой сгорания должен быть на 6 кубометров больше, предусмотренного пунктом 9.27 ГСН, а площадь приточного устройства должна составлять не менее 0,025 кубометров.
В помещениях кухонь, интегрированных в структуру жилой комнаты, допускается установка только теплогенераторов с закрытой камерой сгорания.
При этом тепловая мощность конвекторов, устанавливаемых в жилых помещениях, не должна превышать 7,5 кВт, а такие помещения должны оборудоваться контролем довзрывных концентраций газа на уровне 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени.
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