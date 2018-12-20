Forbes назвал лучшие для ведения бизнеса страны

Эксперты Forbes вновь признали наиболее подходящей для ведения бизнеса страной мира Великобританию, обновленный рейтинг The Best Countries For Business опубликован на сайте журнала. Лидером рейтинга королевство стало годом ранее и сумело удержать лидерство, несмотря на все опасения инвесторов по поводу того, к каким последствиям может привести выход страны из состава ЕС (Brexit).
В отчете Forbes отмечено, что Великобритания оказалась единственной страной, которая не опустилась ниже 30-го места (в список Forbes включено 161 государство) при ранжировании участников рейтинга ни по одному из 15 использовавшихся при его расчете показателей (защита прав собственности, уровень коррупции, налоги, инновации, качество жизни и т.д.).
Второе место в обновленном рейтинге заняла Швеция, сумевшая обойти Новую Зеландию, которая брала «серебро» в течение предыдущих трех лет, и Нидерланды. На третье место поднялся Гонконг, годом ранее занимавший только шестое место.
Кроме того, в десятку лучших стран для ведения бизнеса вошли Канада, Дания, Сингапур, Австралия и Швейцария. Хуже всего бизнесменам, судя по рейтингу Forbes, приходится в Центральноафриканской республике, Конго, Гвинее-Бисау, Экваториальной Гвинее и Чаде.
Украина в обновленном рейтинге заняла 77-е место. Нашу страну обогнали Албания, Азербайджан и Сейшельские острова. Отметим, что Россия занимает 55-е место, США - 17-е.
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