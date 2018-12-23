Рекордное число японцев пришли поздравить императора с юбилеем

Рекордное число жителей Японии пришло в воскресенье к императорскому дворцу в центре Токио, чтобы поздравить императора Акихито с 85-летием. Об этом сообщило Управление делами императорского двора.

Отмечается, что в этот раз к императорскому дворцу пришли свыше 57 тыс. человек, что почти на 10 тыс. больше, чем в 2017 году. Такое внимание со стороны местного населения к юбилею монарха объясняется тем, что этот день рождения станет последним для Акихито в статусе императора Японии — в апреле будущего года он отречется от престола в пользу своего старшего сына, кронпринца Нарухито.

Несмотря на небольшой дождь, который моросит в Токио, тысячи людей продолжают приходить к императорскому дворцу, чтобы поздравить монарха.

По традиции император трижды появился перед людьми на закрытом стеклом балконе одного из зданий вместе с императрицей Митико и другими членами семьи.

Ранее в этом году правительство Японии решило, что Акихито отречется от престола 30 апреля 2019 года. На следующий день — 1 мая 2019 года — новым монархом станет его сын Нарухито. Предполагается, что этот день будет выходным или получит статус постоянного праздника. Государственным праздником и выходным в Японии обычно провозглашается день рождения монарха.

Изначально правовые нормы не предусматривали прижизненного отречения императора от престола, но Акихито в августе 2016 года в обращении к нации выразил такое желание в связи с преклонным возрастом, хотя и не сказал этого прямо. По итогам длительного согласования летом прошлого года был принят специальный закон, позволяющий императору отказаться от власти. Закон ограничен тремя годами, а его действие рассчитано только на нынешнего монарха.

Согласно проведенным опросам, подавляющее большинство японцев с пониманием отнеслось к желанию Акихито сложить свои полномочия.

Император в Японии по конституции не считается главой государства, а является лишь «символом страны и единства ее народа». Он не имеет политических полномочий и выполняет церемониальные функции.