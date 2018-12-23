У Трампа еще раз заверили, что не собираются увольнять главу ФРС

Президент США Дональд Трамп предельно ясно заявил, что не располагает достаточными полномочиями для того, чтобы отправить в отставку председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании ABC директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни, который временно исполняет обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома.
Ему был задан вопрос по поводу публикации агентства деловых новостей Bloomberg о намерении президента США уволить главу ФРС. «Если я не ошибаюсь, президент вчера разместил твит, объяснив, что теперь он понимает, что не обладает возможностью уволить Пауэлла», — отметил Малвэни.
«Вчера я говорил с министром финансов Стивеном Мнучиным о множестве вещей, включая временное финансирование федерального правительства. Он подтвердил мне эту позицию Трампа», — уточнил и.о. главы аппарата сотрудников Белого дома.
Он таким образом прокомментировал информацию агентства Bloomberg о том, что Трамп рассматривает возможность отставки председателя ФРС из-за недовольства решением центробанка США в четвертый раз в этом году повысить базовую процентную ставку и сохранить темпы сокращения вложений в облигации и другие ценные бумаги, которые на данный момент оцениваются в 4,1 трлн долларов. Как утверждало агентство, ряд советников Трампа предупредили его, что отставка Пауэлла будет «катастрофическим шагом».
Напомним, в среду ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2,25 — 2,5%.
Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за проводимую им политику постепенного повышения базовой учетной ставки. В одном из своих интервью президент заявил, что, назначая Пауэлла на должность председателя ФРС, он считал, что тот будет сторонником сохранения низкой процентной ставки, однако с разочарованием выяснил, что это оказалось не так.
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