В США не боятся отказа России и Китая от доллара

Америке не боится возможных отказов России и Китая от использования доллара, подобные вопросы сейчас даже не рассматриваются. Об этом заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, выступая в конгрессе во вторник.
«Это не та проблема, которая сейчас в нашем поле зрения», — заявил Пауэлл в ответ на вопрос о потенциальном отказе со стороны Москвы и Пекина использовать доллар.
«Доллар — это мировая резервная валюта. Ничто не может с ним сравниться. И не думаю, что такое положение изменится в ближайшее время», — объяснил глава ФРС. По мнению Пауэлла, стабильность доллара обеспечивают и низкая инфляция, и открытые рынки, и работающие демократические институты США.
Активная «дедолларизация» российской экономики началась в прошлом году после того, как правительство разрешило инвестировать в юани и китайские гособлигации, позже к ним добавили японскую иену.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что полностью уходить от доллара Россия не собирается, однако сокращать его долю в национальной экономике вынуждают американские санкции.
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